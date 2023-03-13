Глотовъ Феклистъ (Феоктист) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГлотовъ Феклистъ (Феоктист)

Глотовъ Феклистъ (Феоктист)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1817

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Мартынъ

Мать: Мартынова Марья Филипова

Рождение ребёнка
1770

Сын: Глотовъ Николай

Мать ребёнка: Глотова Настасья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Глотова Настасья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Дочь: Алена

Мать ребёнка: Глотова Настасья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Ульяна

Мать ребёнка: Глотова Настасья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Ефросинья

Мать ребёнка: Глотова Настасья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: Глотова Настасья Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Глотова Настасья Иванова

Смерть
1817
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close