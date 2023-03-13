Глотовъ Феклистъ (Феоктист)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1817
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Мартынъ
Мать: Мартынова Марья Филипова
Рождение ребёнка
1770
Сын: Глотовъ Николай
Мать ребёнка: Глотова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Глотова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1780
Дочь: Алена
Мать ребёнка: Глотова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Ульяна
Мать ребёнка: Глотова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Ефросинья
Мать ребёнка: Глотова Настасья Иванова
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: Глотова Настасья Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Глотова Настасья Иванова
Смерть
1817