Глотова (Куванцева) Анна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Куванцевъ Семенъ
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Пелагея
Отец ребёнка: Глотовъ Николай
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Алена
Отец ребёнка: Глотовъ Николай
Рождение ребёнка
1804
Сын: Глотовъ Егоръ
Отец ребёнка: Глотовъ Николай
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Глотовъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Глотовъ Николай