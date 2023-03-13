Глотова (Куванцева) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Глотова (Куванцева) Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Куванцевъ Семенъ

Мать: Куванцева Прасковья Иванова

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Пелагея

Отец ребёнка: Глотовъ Николай

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Алена

Отец ребёнка: Глотовъ Николай

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1804

Сын: Глотовъ Егоръ

Отец ребёнка: Глотовъ Николай

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Глотовъ Николай

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Глотовъ Николай

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