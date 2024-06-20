Климов Трифон Агафонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1792 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1792 ст.
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165 тут ему 41 год в 1834 тут https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898 ему 33 года в 1825 тут https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/6... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Анисия Трифановна
Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна
крестная моей прапрабабушки Климовой (Малютиной) Марии Алексеевны Ф.496 оп.16 д.204 л.345об.346
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.
Сын: Климов Игнатий Трифонович
Мать ребёнка: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898 в 1826 ему 15 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165 в 1834 ему 23 года
Рождение ребёнка
С 1815 по 1819
Сын: Климов Алексей Трифанович
Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна
Ф.496 оп.16 д.204 л.345об.346 (заказывал справку из Архива) Он временно обязанный господина поручика Алонова - умер в 60 лет в 1875 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#314 - в 1825 ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Климов Василий Трифонович
Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
С 1820 по 1821
Дочь: Климов Осип Трифанович
Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Климова) Матрона Трифановна
Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Климова) Домна Трифоновна
Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Климов Дмитрий Трифонович
Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Смерть
Неизвестно