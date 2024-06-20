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Климов Трифон Агафонович

Место рождения

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1792 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792 ст.

Отец: Климов Агафон Перфильевич

Мать: Климова Маремьяна Михайловна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165 тут ему 41 год в 1834 тут https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898 ему 33 года в 1825 тут https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/6... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Анисия Трифановна

Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
крестная моей прапрабабушки Климовой (Малютиной) Марии Алексеевны Ф.496 оп.16 д.204 л.345об.346
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Климова Наталья Васильевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Климов Иван Трифонович

Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898
Рождение ребёнка
Около 1811 ст.

Сын: Климов Игнатий Трифонович

Мать ребёнка: не указана

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898 в 1826 ему 15 лет https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165 в 1834 ему 23 года
Рождение ребёнка
С 1815 по 1819

Сын: Климов Алексей Трифанович

Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Ф.496 оп.16 д.204 л.345об.346 (заказывал справку из Архива) Он временно обязанный господина поручика Алонова - умер в 60 лет в 1875 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#314 - в 1825 ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Климов Василий Трифонович

Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
С 1820 по 1821

Дочь: Климов Осип Трифанович

Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Климова) Матрона Трифановна

Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Климова) Домна Трифоновна

Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Климов Дмитрий Трифонович

Мать ребёнка: Климова Наталья Васильевна

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Смерть
Неизвестно

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