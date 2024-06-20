Климова Наталья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Наталья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1792 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165 ей 41 год
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климова Анисия Трифановна

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
крестная моей прапрабабушки Климовой (Малютиной) Марии Алексеевны Ф.496 оп.16 д.204 л.345об.346
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Климов Иван Трифонович

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898
Рождение ребёнка
С 1815 по 1819

Сын: Климов Алексей Трифанович

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Ф.496 оп.16 д.204 л.345об.346 (заказывал справку из Архива) Он временно обязанный господина поручика Алонова - умер в 60 лет в 1875 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#314 - в 1825 ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1816

Сын: Климов Василий Трифонович

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
С 1820 по 1821

Дочь: Климов Осип Трифанович

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
Около 1824

Дочь: (Климова) Матрона Трифановна

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: (Климова) Домна Трифоновна

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Климов Дмитрий Трифонович

Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165

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