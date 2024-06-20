Климова Наталья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1793 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165 ей 41 год
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климова Анисия Трифановна
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
крестная моей прапрабабушки Климовой (Малютиной) Марии Алексеевны Ф.496 оп.16 д.204 л.345об.346
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1811
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898
Рождение ребёнка
С 1815 по 1819
Сын: Климов Алексей Трифанович
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
Ф.496 оп.16 д.204 л.345об.346 (заказывал справку из Архива) Он временно обязанный господина поручика Алонова - умер в 60 лет в 1875 https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/421764#314 - в 1825 ... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1816
Сын: Климов Василий Трифонович
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
С 1820 по 1821
Дочь: Климов Осип Трифанович
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
Около 1824
Дочь: (Климова) Матрона Трифановна
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: (Климова) Домна Трифоновна
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Климов Дмитрий Трифонович
Отец ребёнка: Климов Трифон Агафонович
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165