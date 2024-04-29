Климова Маремьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климова Маремьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1771 по 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1773 г.р.

Дети

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1771 по 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165 ей 63 года https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898 здесь ей 48
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Климов Агафон Перфильевич

Рождение ребёнка
Около 1792 ст.

Сын: Климов Трифон Агафонович

Отец ребёнка: Климов Агафон Перфильевич

Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165 тут ему 41 год в 1834 тут https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898 ему 33 года в 1825 тут https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/6... Показать все
Смерть
Неизвестно

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