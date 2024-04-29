Климова Маремьяна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1771 по 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1771 по 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165 ей 63 года https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898 здесь ей 48
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1792 ст.
Отец ребёнка: Климов Агафон Перфильевич
Юркино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/503632#165 тут ему 41 год в 1834 тут https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/480699#898 ему 33 года в 1825 тут https://gosarchive.gov35.ru/archive1/unit/6... Показать все
Смерть
Неизвестно