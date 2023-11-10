Тихонов Лукоян Осипович
Место рождения
Дата рождения18.10.1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1880
Отец: Тихонов Осип Алексеевич
Мать: Тихонова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Около 10.12.1901
Дочь: Трошина Анна Лукояновна
Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна
Рождение ребёнка
15.10.1903
Дочь: Прасковья Лукояновна
Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна
Рождение ребёнка
20.11.1906
Дочь: Екатерина Лукояновна
Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна
Рождение ребёнка
11.10.1908
Дочь: Елизавета Лукояновна
Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна
Рождение ребёнка
27.10.1910
Сын: Тихонов Андрей Лукоянович
Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна
У него 10-11 братьев/сестёр
Рождение ребёнка
05.11.1912
Дочь: Кучумова Клавдия Лукояновна
Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна
Рождение ребёнка
06.09.1914
Дочь: Жиркова Домна Лукояновна
Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна
Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1916
Сын: Тихонов Михаил Лукоянович
Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна
Рождение ребёнка
Около 1918
Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна
Россия, Russia
Рождение ребёнка
Около 1921
Сын: Тихонов Кузьма Лукоянович
Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна
Россия, Russia
Смерть
Неизвестно