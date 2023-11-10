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Тихонов Лукоян Осипович

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Место рождения

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.10.1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1880

Отец: Тихонов Осип Алексеевич

Мать: Тихонова Анна Ивановна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 10.12.1901

Дочь: Трошина Анна Лукояновна

Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1903

Дочь: Прасковья Лукояновна

Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.11.1906

Дочь: Екатерина Лукояновна

Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.10.1908

Дочь: Елизавета Лукояновна

Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.10.1910

Сын: Тихонов Андрей Лукоянович

Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
У него 10-11 братьев/сестёр
Рождение ребёнка
05.11.1912

Дочь: Кучумова Клавдия Лукояновна

Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.09.1914

Дочь: Жиркова Домна Лукояновна

Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна

Багаево, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.12.1916

Сын: Тихонов Михаил Лукоянович

Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна

Рождение ребёнка
Около 1918

Сын: Тихонов Иван Лукоянович

Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна

Россия, Russia
Рождение ребёнка
Около 1921

Сын: Тихонов Кузьма Лукоянович

Мать ребёнка: Тихонова Феодосия Елисеевна

Россия, Russia
Смерть
Неизвестно
Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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