Тихонов Андрей Лукоянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТихонов Андрей Лукоянович

Тихонов Андрей Лукоянович

avatar

Место рождения

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

27.10.1910

Дата смерти

10.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1910

Отец: Тихонов Лукоян Осипович

Мать: Тихонова Феодосия Елисеевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
У него 10-11 братьев/сестёр
Крещение
28.10.1910
Крестные: Марфа - дочь умершего Осипа Алексеевича Тихонова
Рождение ребёнка
16.07.1931

Сын: Тихонов Александр Андреевич

Мать ребёнка: Тихонова Марина Евдокимовна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 1933

Дочь: Краснова Нина Андреевна

Мать ребёнка: Тихонова Марина Евдокимовна

Рождение ребёнка
01.03.1936

Сын: Тихонов Дмитрий Андреевич

Мать ребёнка: Тихонова Марина Евдокимовна

Рождение ребёнка
Около 1938

Сын: Тихонов Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Тихонова Марина Евдокимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тихонова Марина Евдокимовна

Смерть
10.05.1939
Россия, Russia
умер от пневмонии; напился, жена не пустила пьяного домой - замерз на улице и заболел
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close