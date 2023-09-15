Тихонов Андрей Лукоянович
Место рождения
Дата рождения27.10.1910
Дата смерти10.05.1939
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1910
У него 10-11 братьев/сестёр
Крещение
28.10.1910
Крестные: Марфа - дочь умершего Осипа Алексеевича Тихонова
Рождение ребёнка
16.07.1931
Сын: Тихонов Александр Андреевич
Мать ребёнка: Тихонова Марина Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1933
Дочь: Краснова Нина Андреевна
Мать ребёнка: Тихонова Марина Евдокимовна
Рождение ребёнка
01.03.1936
Сын: Тихонов Дмитрий Андреевич
Мать ребёнка: Тихонова Марина Евдокимовна
Рождение ребёнка
Около 1938
Мать ребёнка: Тихонова Марина Евдокимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.05.1939
Россия, Russia
умер от пневмонии; напился, жена не пустила пьяного домой - замерз на улице и заболел