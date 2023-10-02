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Тихонов Осип Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1851

Дата смерти

29.06.1893

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1851

Отец: Тихонов Алексей Семенович

Мать: Тихонова Анна Ивановна

Бракосочетание
22.04.1871

Жена: Тихонова Анна Ивановна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
невеста почему то записана как Михайловна; обоим 19 лет; у обоих первый брак
Рождение ребёнка
26.08.1873

Сын: Тихонов Павел Осипович

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Осип - казенный крестьянин деревни Араслановой
Рождение ребёнка
19.07.1876

Дочь: Шуенкова Олимпиада Осиповна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
06.11.1878

Дочь: Киляшева Матрона Осиповна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
18.10.1880

Сын: Тихонов Лукоян Осипович

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.02.1883

Дочь: Кочнева Евдокия Осиповна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
04.01.1885

Дочь: Татьяна Осиповна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Осиповна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тихонов Лука Осипович

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Осиповна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа Осиповна

Мать ребёнка: Тихонова Анна Ивановна

Смерть
29.06.1893
от чахотки
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