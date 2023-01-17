Колобовников Филипп Михайлович
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
1886
Сын: Колобовников Алексей Филиппович
Мать ребёнка: Колобовникова Елена Антоновна
Рождение ребёнка
1891
Сын: Колобовников Антон Филиппович
Мать ребёнка: Колобовникова Елена Антоновна
Рождение ребёнка
1894
Сын: Колобовников Иван Филиппович
Мать ребёнка: Колобовникова Елена Антоновна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Колобовников Фома Филиппович
Мать ребёнка: Колобовникова Елена Антоновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно