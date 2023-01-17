Колобовников Филипп Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКолобовников Филипп Михайлович

Колобовников Филипп Михайлович

avatar

Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Колобовников Михаил Максимович

Мать: Колобовникова Наталья Евстафьевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Колобовников Алексей Филиппович

Мать ребёнка: Колобовникова Елена Антоновна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Колобовников Антон Филиппович

Мать ребёнка: Колобовникова Елена Антоновна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Колобовников Иван Филиппович

Мать ребёнка: Колобовникова Елена Антоновна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Колобовников Фома Филиппович

Мать ребёнка: Колобовникова Елена Антоновна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Колобовникова Елена Антоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close