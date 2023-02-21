Колобовникова Наталья Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова Наталья Евстафьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Сын: Колобовников Филипп Михайлович

Отец ребёнка: Колобовников Михаил Максимович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Михаил Максимович

Смерть
Неизвестно
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