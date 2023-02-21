Колобовникова Наталья Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Сын: Колобовников Филипп Михайлович
Отец ребёнка: Колобовников Михаил Максимович
Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно