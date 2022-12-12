Колобовникова (Степанова) Елена Антоновна
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Рождение ребёнка
1886
Сын: Колобовников Алексей Филиппович
Отец ребёнка: Колобовников Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1891
Сын: Колобовников Антон Филиппович
Отец ребёнка: Колобовников Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1894
Сын: Колобовников Иван Филиппович
Отец ребёнка: Колобовников Филипп Михайлович
Рождение ребёнка
1897
Сын: Колобовников Фома Филиппович
Отец ребёнка: Колобовников Филипп Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно