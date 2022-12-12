Колобовникова (Степанова) Елена Антоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колобовникова (Степанова) Елена Антоновна

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Место рождения

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область

Дата рождения

1864

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Степанов Антон Михайлович

Мать: Степанова Марина Григорьевна

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Колобовников Алексей Филиппович

Отец ребёнка: Колобовников Филипп Михайлович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1891

Сын: Колобовников Антон Филиппович

Отец ребёнка: Колобовников Филипп Михайлович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1894

Сын: Колобовников Иван Филиппович

Отец ребёнка: Колобовников Филипп Михайлович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Колобовников Фома Филиппович

Отец ребёнка: Колобовников Филипп Михайлович

Нижняя Омка, Нижнеомский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колобовников Филипп Михайлович

Смерть
Неизвестно
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