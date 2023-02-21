Евдокия Ермиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Сын: Троицкий Михаил Кондратьевич
Отец ребёнка: Богородицкий Кондрат Дмитриевич
Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Домника Кондратьевна
Отец ребёнка: Богородицкий Кондрат Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Пётр Кондратьевич
Отец ребёнка: Богородицкий Кондрат Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Троицкий Иван Кондратьевич
Отец ребёнка: Богородицкий Кондрат Дмитриевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно