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Евдокия Ермиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Троицкий Михаил Кондратьевич

Отец ребёнка: Богородицкий Кондрат Дмитриевич

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Домника Кондратьевна

Отец ребёнка: Богородицкий Кондрат Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Пётр Кондратьевич

Отец ребёнка: Богородицкий Кондрат Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Иван Кондратьевич

Отец ребёнка: Богородицкий Кондрат Дмитриевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Богородицкий Кондрат Дмитриевич

Смерть
Неизвестно
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