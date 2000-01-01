Домника Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.
Отец: Богородицкий Кондрат Дмитриевич
Мать: Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Елена Павловна
Отец ребёнка: Ситковский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1838
Сын: Ситковский Арсений Павлович
Отец ребёнка: Ситковский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1841 ст.
Дочь: Анна Павловна
Отец ребёнка: Ситковский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1842
Сын: Ситковский Александр Павлович
Отец ребёнка: Ситковский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1844 ст.
Отец ребёнка: Ситковский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1847 ст.
Дочь: Ольга Павловна
Отец ребёнка: Ситковский Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
Около 1850 ст.
Сын: Ситковский Николай Павлович
Отец ребёнка: Ситковский Павел Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно