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Домника Кондратьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816 ст.

Отец: Богородицкий Кондрат Дмитриевич

Мать: Евдокия Ермиловна

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Елена Павловна

Отец ребёнка: Ситковский Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Ситковский Арсений Павлович

Отец ребёнка: Ситковский Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1841 ст.

Дочь: Анна Павловна

Отец ребёнка: Ситковский Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1842

Сын: Ситковский Александр Павлович

Отец ребёнка: Ситковский Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1844 ст.

Сын: Ситковский Пётр Павлович

Отец ребёнка: Ситковский Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1847 ст.

Дочь: Ольга Павловна

Отец ребёнка: Ситковский Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
Около 1850 ст.

Сын: Ситковский Николай Павлович

Отец ребёнка: Ситковский Павел Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситковский Павел Григорьевич

Смерть
Неизвестно
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