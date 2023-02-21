Богородицкий Кондрат Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1779 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.
Отец: Дмитрий Филиппович
Мать: Ирина Михеевна
Бракосочетание
27.01.1796 ст.
Жена: Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.
Сын: Троицкий Михаил Кондратьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Анна Кондратьевна
Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
13.09.1808 ст.
Дочь: Надежда Кондратьевна
Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
24.02.1810 ст.
Сын: Иван Кондратьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
09.01.1814 ст.
Сын: Пётр Кондратьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
1816 ст.
Дочь: Ситковская Домника Кондратьевна
Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
04.07.1817 ст.
Сын: Богородицкий Георгий Кондратьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна
Рождение ребёнка
06.06.1821
Сын: Богородицкий Пётр Кондратьевич
Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Ермиловна
Смерть
Неизвестно