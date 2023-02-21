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Богородицкий Кондрат Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1779 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1779 ст.

Отец: Дмитрий Филиппович

Мать: Ирина Михеевна

Бракосочетание
27.01.1796 ст.

Жена: Евдокия Ермиловна

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1803 ст.

Сын: Троицкий Михаил Кондратьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Анна Кондратьевна

Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
13.09.1808 ст.

Дочь: Надежда Кондратьевна

Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1810 ст.

Сын: Иван Кондратьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
09.01.1814 ст.

Сын: Пётр Кондратьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
1816 ст.

Дочь: Ситковская Домника Кондратьевна

Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна

Рождение ребёнка
04.07.1817 ст.

Сын: Богородицкий Георгий Кондратьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Рождение ребёнка
06.06.1821

Сын: Богородицкий Пётр Кондратьевич

Мать ребёнка: Евдокия Ермиловна

Сушково, Зарайский уезд, Рязанская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Ермиловна

Смерть
Неизвестно
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