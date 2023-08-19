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Варвара Дмитриева

Место рождения

Пустошь

Дата рождения

1756

Дата смерти

05.01.1830

Пол

Женский

Отец

Около 1717 г.р.

Мать

Около 1723 г.р.

Муж

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Макарьев Дмитрий Марков

Мать: Иринья Степанова

Бракосочетание
До 1782

Муж: не указан

1782 – выдана в замужество деревни Яковлевской / Семеновской за крестьянина Петра Давыдова, дальше указано, что Петр Давыдов и его жена переведены в деревню Степановскую (1782 год)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петр Давыдов

1782 – выдана в замужество деревни Яковлевской / Семеновской за крестьянина Петра Давыдова, дальше указано, что Петр Давыдов и его жена переведены в деревню Степановскую (1782 год)
Упоминание
Неизвестно
1763 – 7, 1769 (ИВ) – 15, 1782 – выдана в замужество деревни Яковлевской / Семеновской за крестьянина Петра Давыдова, дальше указано, что Петр Давыдов и его жена переведены в деревню Степановскую (178... Показать все
Смерть
05.01.1830
05.01.1830, 80 лет, вдова, натуральною