Варвара Дмитриева
Место рождения
Дата рождения1756
Дата смерти05.01.1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Отец: Макарьев Дмитрий Марков
Мать: Иринья Степанова
Бракосочетание
До 1782
Муж: не указан
1782 – выдана в замужество деревни Яковлевской / Семеновской за крестьянина Петра Давыдова, дальше указано, что Петр Давыдов и его жена переведены в деревню Степановскую (1782 год)
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петр Давыдов
1782 – выдана в замужество деревни Яковлевской / Семеновской за крестьянина Петра Давыдова, дальше указано, что Петр Давыдов и его жена переведены в деревню Степановскую (1782 год)
Упоминание
Неизвестно
1763 – 7, 1769 (ИВ) – 15, 1782 – выдана в замужество деревни Яковлевской / Семеновской за крестьянина Петра Давыдова, дальше указано, что Петр Давыдов и его жена переведены в деревню Степановскую (178... Показать все
Смерть
05.01.1830
05.01.1830, 80 лет, вдова, натуральною