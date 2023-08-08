Макарьев Дмитрий Марков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМакарьев Дмитрий Марков

Макарьев Дмитрий Марков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1717

Дата смерти

1777

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Около 1723 г.р.

Дети

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717

Отец: Марк Карпов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Иринья Дмитриева

Мать ребёнка: Иринья Степанова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Дарья Дмитриева

Мать ребёнка: Иринья Степанова

1763- 10, 1769 (ИВ) – 18
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Варвара Дмитриева

Мать ребёнка: Иринья Степанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иринья Степанова

Упоминание
Неизвестно
1723 – 6 лет, 1744 – 27 лет, 1769 – 44, 1769(ИВ) – 54, 1782 – указано, что умер в 1777
Смерть
1777
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close