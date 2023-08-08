Макарьев Дмитрий Марков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1717
Дата смерти1777
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1717
Отец: Марк Карпов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Иринья Дмитриева
Мать ребёнка: Иринья Степанова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Дарья Дмитриева
Мать ребёнка: Иринья Степанова
1763- 10, 1769 (ИВ) – 18
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Варвара Дмитриева
Мать ребёнка: Иринья Степанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иринья Степанова
Упоминание
Неизвестно
1723 – 6 лет, 1744 – 27 лет, 1769 – 44, 1769(ИВ) – 54, 1782 – указано, что умер в 1777
Смерть
1777