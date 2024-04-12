Иринья Степанова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1723
Дата смерти1787
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723
Отец: Степан Маняев
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Иринья Дмитриева
Отец ребёнка: Макарьев Дмитрий Марков
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Дарья Дмитриева
Отец ребёнка: Макарьев Дмитрий Марков
1763- 10, 1769 (ИВ) – 18
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Варвара Дмитриева
Отец ребёнка: Макарьев Дмитрий Марков
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
1763-40, 1769(ИВ) – 54, 1782 – 59, взята города Вытегры Оштинского погоста деревни Пузгы умершего крестьянина Степана Маняева, 1795 – указана, что умрет в 1787
Смерть
1787