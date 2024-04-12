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Иринья Степанова

Место рождения

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1723

Дата смерти

1787

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1723

Отец: Степан Маняев

Мать: не указана

Вытегра, Вытегорский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Иринья Дмитриева

Отец ребёнка: Макарьев Дмитрий Марков

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Дарья Дмитриева

Отец ребёнка: Макарьев Дмитрий Марков

1763- 10, 1769 (ИВ) – 18
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Варвара Дмитриева

Отец ребёнка: Макарьев Дмитрий Марков

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макарьев Дмитрий Марков

Упоминание
Неизвестно
1763-40, 1769(ИВ) – 54, 1782 – 59, взята города Вытегры Оштинского погоста деревни Пузгы умершего крестьянина Степана Маняева, 1795 – указана, что умрет в 1787
Смерть
1787
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