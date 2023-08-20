Петр Давыдов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти20.08.1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Комментарий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Дмитриева
1782 – выдана в замужество деревни Яковлевской / Семеновской за крестьянина Петра Давыдова, дальше указано, что Петр Давыдов и его жена переведены в деревню Степановскую (1782 год)
Упоминание
Неизвестно
1782 – 28, 1795 – 41, 1811 – 57, 1816 – умер в 1815
Смерть
20.08.1816
+20.08.1815, 72 года, волею божьей