Петр Давыдов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петр Давыдов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

20.08.1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1756 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Дмитриева

1782 – выдана в замужество деревни Яковлевской / Семеновской за крестьянина Петра Давыдова, дальше указано, что Петр Давыдов и его жена переведены в деревню Степановскую (1782 год)
Упоминание
Неизвестно
1782 – 28, 1795 – 41, 1811 – 57, 1816 – умер в 1815
Смерть
20.08.1816
+20.08.1815, 72 года, волею божьей
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