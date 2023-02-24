Конакова (Корчагина) Валентина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Конакова (Корчагина) Валентина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Корчагин Яков Савельевич

Мать: Корчагина Татьяна Романовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: елена

Отец ребёнка: Конаков иван

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Конаков иван

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конаков александр

Отец ребёнка: Конаков иван

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конаков иван

Смерть
Неизвестно
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