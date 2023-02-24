Корчагина (Корчагина) Татьяна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКорчагина (Корчагина) Татьяна Романовна

Корчагина (Корчагина) Татьяна Романовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1992

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Корчагин Роман Осипович

Мать: Корчагина Ирина Борисовна

Рождение ребёнка
04.12.1934

Дочь: Нарзяева Елена Яковлевна

Отец ребёнка: Корчагин Яков Савельевич

Рождение ребёнка
13.09.1938

Дочь: Данилина Елизавета Яковлевна

Отец ребёнка: Корчагин Яков Савельевич

Болдасьево Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конакова Валентина Яковлевна

Отец ребёнка: Корчагин Яков Савельевич

Смерть
1992
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close