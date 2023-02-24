Корчагина (Корчагина) Татьяна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1992
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: Корчагин Роман Осипович
Рождение ребёнка
04.12.1934
Дочь: Нарзяева Елена Яковлевна
Отец ребёнка: Корчагин Яков Савельевич
Рождение ребёнка
13.09.1938
Дочь: Данилина Елизавета Яковлевна
Отец ребёнка: Корчагин Яков Савельевич
Болдасьево Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конакова Валентина Яковлевна
Отец ребёнка: Корчагин Яков Савельевич
Смерть
1992
Барановка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область