Корчагин Яков Савельевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корчагин Яков Савельевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Корчагин Савелий Иванович

Мать: Корчагина Татьяна Михайловна

Рождение ребёнка
04.12.1934

Дочь: Нарзяева Елена Яковлевна

Мать ребёнка: Корчагина Татьяна Романовна

Рождение ребёнка
13.09.1938

Дочь: Данилина Елизавета Яковлевна

Мать ребёнка: Корчагина Татьяна Романовна

Болдасьево Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Конакова Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: Корчагина Татьяна Романовна

Смерть
?.11.1941
Причина смерти: На войне пропал без вести
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