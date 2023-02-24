Корчагин Яков Савельевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Рождение ребёнка
04.12.1934
Дочь: Нарзяева Елена Яковлевна
Мать ребёнка: Корчагина Татьяна Романовна
Рождение ребёнка
13.09.1938
Дочь: Данилина Елизавета Яковлевна
Мать ребёнка: Корчагина Татьяна Романовна
Болдасьево Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Конакова Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: Корчагина Татьяна Романовна
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: На войне пропал без вести