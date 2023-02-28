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конаков иван

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Место рождения

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: елена

Мать ребёнка: Конакова Валентина Яковлевна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Конакова Валентина Яковлевна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Конаков александр

Мать ребёнка: Конакова Валентина Яковлевна

Дубровка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Конакова Валентина Яковлевна

Смерть
Неизвестно
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