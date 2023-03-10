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Окулов Алимпий Лазаревич

Место рождения

д. Верх-Уса Пермской губернии

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Окулов Лазарь Тихонович

Мать: Окулова Екатерина Елисеевна

д. Верх-Уса Пермской губернии
Рождение ребёнка
25.01.1897

Дочь: Шадрина Татьяна Алимпьевна

Мать ребёнка: Окулова Мария Зотеевна

д. Колегово Пермской губернии
Рождение ребёнка
14.08.1909

Дочь: Шадрина Соломия Алимпьевна

Мать ребёнка: Окулова Мария Зотеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Окулова Мария Зотеевна

Смерть
Неизвестно
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