Окулов Алимпий Лазаревич
Место рожденияд. Верх-Уса Пермской губернии
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
д. Верх-Уса Пермской губернии
Рождение ребёнка
25.01.1897
Дочь: Шадрина Татьяна Алимпьевна
Мать ребёнка: Окулова Мария Зотеевна
д. Колегово Пермской губернии
Рождение ребёнка
14.08.1909
Дочь: Шадрина Соломия Алимпьевна
Мать ребёнка: Окулова Мария Зотеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Окулова Мария Зотеевна
Смерть
Неизвестно