Окулов Лазарь Тихонович
Место рожденияБ-Уса Пермской губернии
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
1832
Отец: Окулов Тихон Семенович
Мать: Окулова Анна Федотовна
Б-Уса Пермской губернии
Бракосочетание
30.01.1852
Б-Уса Пермской губернии
Рождение ребёнка
1856
Сын: Окулов Афиноген Лазаревич
Мать ребёнка: Окулова Екатерина Елисеевна
Рождение ребёнка
1857
Мать ребёнка: Окулова Екатерина Елисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Окулова Екатерина Елисеевна
д. Верх-Уса Пермской губернии
Смерть
Неизвестно