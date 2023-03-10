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Окулов Лазарь Тихонович

Место рождения

Б-Уса Пермской губернии

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Окулов Тихон Семенович

Мать: Окулова Анна Федотовна

Б-Уса Пермской губернии
Бракосочетание
30.01.1852

Жена: Окулова Екатерина Елисеевна

Б-Уса Пермской губернии
Рождение ребёнка
1856

Сын: Окулов Афиноген Лазаревич

Мать ребёнка: Окулова Екатерина Елисеевна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Окулов Созонт Лазаревич

Мать ребёнка: Окулова Екатерина Елисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окулов Алимпий Лазаревич

Мать ребёнка: Окулова Екатерина Елисеевна

д. Верх-Уса Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
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