Окулова Екатерина Елисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829
Бракосочетание
30.01.1852
Б-Уса Пермской губернии
Рождение ребёнка
1856
Сын: Окулов Афиноген Лазаревич
Отец ребёнка: Окулов Лазарь Тихонович
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Окулов Лазарь Тихонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Окулов Лазарь Тихонович
д. Верх-Уса Пермской губернии
Смерть
Неизвестно