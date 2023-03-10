Окулова Екатерина Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОкулова Екатерина Елисеевна

Окулова Екатерина Елисеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1829

Отец: Окулов Елисей Леонтьевич

Мать: Окулова Екатерина Романовна

Бракосочетание
30.01.1852

Муж: Окулов Лазарь Тихонович

Б-Уса Пермской губернии
Рождение ребёнка
1856

Сын: Окулов Афиноген Лазаревич

Отец ребёнка: Окулов Лазарь Тихонович

Рождение ребёнка
1857

Сын: Окулов Созонт Лазаревич

Отец ребёнка: Окулов Лазарь Тихонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Окулов Алимпий Лазаревич

Отец ребёнка: Окулов Лазарь Тихонович

д. Верх-Уса Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close