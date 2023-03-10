Окулова Мария Зотеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1873
Дата смерти?.04.1969
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1873
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.01.1897
Дочь: Шадрина Татьяна Алимпьевна
Отец ребёнка: Окулов Алимпий Лазаревич
д. Колегово Пермской губернии
Рождение ребёнка
14.08.1909
Дочь: Шадрина Соломия Алимпьевна
Отец ребёнка: Окулов Алимпий Лазаревич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.04.1969