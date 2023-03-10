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Окулова Мария Зотеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1873

Дата смерти

?.04.1969

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.01.1897

Дочь: Шадрина Татьяна Алимпьевна

Отец ребёнка: Окулов Алимпий Лазаревич

д. Колегово Пермской губернии
Рождение ребёнка
14.08.1909

Дочь: Шадрина Соломия Алимпьевна

Отец ребёнка: Окулов Алимпий Лазаревич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окулов Алимпий Лазаревич

Смерть
?.04.1969
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