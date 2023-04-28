Евдокименкова Мария Косьмина
Место рождения
Дата рождения08.07.1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1884
Отец: Косьма Богданов
Бракосочетание
01.11.1900
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
До 1903
Сын: Евдокименков Филипп Герасимов
Отец ребёнка: Евдокименков Герасим Арсениев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1909
Сын: Евдокименков Антоний Герасимов
Отец ребёнка: Евдокименков Герасим Арсениев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1910
Сын: Евдокименков Михаил Герасимов
Отец ребёнка: Евдокименков Герасим Арсениев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1912
Сын: Евдокименков Фёдор Герасимов
Отец ребёнка: Евдокименков Герасим Арсениев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1915
Дочь: Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Евдокименков Герасим Арсениев
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1917
Сын: Евдокименков Иван Герасимович
Отец ребёнка: Евдокименков Герасим Арсениев
д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно