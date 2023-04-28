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Евдокименкова Мария Косьмина

Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

08.07.1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1884

Отец: Косьма Богданов

Мать: Жильцова Ефросинья Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
01.11.1900

Муж: Евдокименков Герасим Арсениев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречье
Рождение ребёнка
До 1903

Сын: Евдокименков Филипп Герасимов

Отец ребёнка: Евдокименков Герасим Арсениев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
28.02.1909

Сын: Евдокименков Антоний Герасимов

Отец ребёнка: Евдокименков Герасим Арсениев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.11.1910

Сын: Евдокименков Михаил Герасимов

Отец ребёнка: Евдокименков Герасим Арсениев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
24.12.1912

Сын: Евдокименков Фёдор Герасимов

Отец ребёнка: Евдокименков Герасим Арсениев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
19.02.1915

Дочь: Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Евдокименков Герасим Арсениев

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1917

Сын: Евдокименков Иван Герасимович

Отец ребёнка: Евдокименков Герасим Арсениев

д.Слобода Демидовского р-на Смоленской обл.
Смерть
Неизвестно
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