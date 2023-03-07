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Косьма Богданов

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Место рождения

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1863

Дата смерти

До 1904

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: ?

Мать: ?

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
09.10.1883

Жена: Жильцова Ефросинья Петрова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.07.1884

Дочь: Евдокименкова Мария Косьмина

Мать ребёнка: Жильцова Ефросинья Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
26.06.1887

Дочь: Евдокия ст.

Мать ребёнка: Жильцова Ефросинья Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
06.01.1892

Сын: Иоанн Косьмин

Мать ребёнка: Жильцова Ефросинья Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
09.12.1895

Сын: Даниил Косьмин

Мать ребёнка: Жильцова Ефросинья Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
14.08.1898

Сын: Данцов Максим (Кузьмич)

Мать ребёнка: Жильцова Ефросинья Петрова

Галиски, Дубровская волость, Поречский уезд
Смерть
До 1904
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