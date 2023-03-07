Косьма Богданов
Место рождения
Дата рождения1863
Дата смертиДо 1904
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
09.10.1883
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
08.07.1884
Дочь: Евдокименкова Мария Косьмина
Мать ребёнка: Жильцова Ефросинья Петрова
Рождение ребёнка
26.06.1887
Дочь: Евдокия ст.
Мать ребёнка: Жильцова Ефросинья Петрова
Рождение ребёнка
06.01.1892
Сын: Иоанн Косьмин
Мать ребёнка: Жильцова Ефросинья Петрова
Рождение ребёнка
09.12.1895
Сын: Даниил Косьмин
Мать ребёнка: Жильцова Ефросинья Петрова
Рождение ребёнка
14.08.1898
Мать ребёнка: Жильцова Ефросинья Петрова
Смерть
До 1904