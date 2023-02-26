Евдокименков Михаил Герасимов
Место рожденияд.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения19.11.1910
Дата смерти08.10.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1910
д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.10.1943
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Лиозненский р-н, д. Бесково