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Евдокименков Михаил Герасимов

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Место рождения

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

19.11.1910

Дата смерти

08.10.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1910

Отец: Евдокименков Герасим Арсениев

Мать: Евдокименкова Мария Косьмина

д.Слобода Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокименко Параскева Константинова

Смерть
08.10.1943
Причина смерти: На войне убит
Похороны
Неизвестно
Белорусская ССР, Витебская обл., Лиозненский р-н, д. Бесково
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