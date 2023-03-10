Морозова (Буторина) Пелагея Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозова (Буторина) Пелагея Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

1916

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Буторин Михаил Евтихиев

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.1889

Сын: Морозов Тимофей Матвеев

Отец ребёнка: Морозов Матвей (Еремей) Максимов

Рождение ребёнка
03.09.1893

Дочь: Морозова Вера Матвеевна

Отец ребёнка: Морозов Матвей (Еремей) Максимов

Рождение ребёнка
28.08.1896

Сын: Морозов Иоанн Матвеев

Отец ребёнка: Морозов Матвей (Еремей) Максимов

Рождение ребёнка
21.08.1897

Сын: Морозов Иоанн Матвеев

Отец ребёнка: Морозов Матвей (Еремей) Максимов

Рождение ребёнка
14.?.?

Дочь: Краснова Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Морозов Матвей (Еремей) Максимов

Смерть
1916
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