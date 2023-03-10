Морозова (Буторина) Пелагея Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти1916
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Буторин Михаил Евтихиев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.1889
Отец ребёнка: Морозов Матвей (Еремей) Максимов
Рождение ребёнка
03.09.1893
Дочь: Морозова Вера Матвеевна
Отец ребёнка: Морозов Матвей (Еремей) Максимов
Рождение ребёнка
28.08.1896
Отец ребёнка: Морозов Матвей (Еремей) Максимов
Рождение ребёнка
21.08.1897
Отец ребёнка: Морозов Матвей (Еремей) Максимов
Рождение ребёнка
14.?.?
Дочь: Краснова Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Морозов Матвей (Еремей) Максимов
Смерть
1916