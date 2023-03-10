Краснова (Морозова) Мария Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.?
Рождение ребёнка
12.04.1928
Дочь: Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Краснов Василий Иванович
Рождение ребёнка
24.01.1931
Дочь: Августа Васильевна
Отец ребёнка: Краснов Василий Иванович
Рождение ребёнка
05.04.1937
Дочь: Тамара Васильевна
Отец ребёнка: Краснов Василий Иванович
Рождение ребёнка
16.06.1941
Сын: Краснов Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Краснов Василий Иванович
Смерть
Неизвестно