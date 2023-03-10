Краснова (Морозова) Мария Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Краснова (Морозова) Мария Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.?.?

Отец: Морозов Матвей (Еремей) Максимов

Мать: Морозова Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
12.04.1928

Дочь: Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Краснов Василий Иванович

Рождение ребёнка
24.01.1931

Дочь: Августа Васильевна

Отец ребёнка: Краснов Василий Иванович

Рождение ребёнка
05.04.1937

Дочь: Тамара Васильевна

Отец ребёнка: Краснов Василий Иванович

Рождение ребёнка
16.06.1941

Сын: Краснов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Краснов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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