Морозова (Морозова) Вера Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1893
Дата смерти06.02.1979
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1893
Рождение ребёнка
17.11.1923
Дочь: Серова Нина Кузьминична
Отец ребёнка: Морозов Кузьма Гурьянович
Марчата, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.12.1925
Дочь: Авдеева Раиса Кузьминична
Отец ребёнка: Морозов Кузьма Гурьянович
Рождение ребёнка
20.03.1929
Отец ребёнка: Морозов Кузьма Гурьянович
Смерть
06.02.1979