Морозова (Морозова) Вера Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова (Морозова) Вера Матвеевна

Морозова (Морозова) Вера Матвеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1893

Дата смерти

06.02.1979

Пол

Женский

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1893

Отец: Морозов Матвей (Еремей) Максимов

Мать: Морозова Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
17.11.1923

Дочь: Серова Нина Кузьминична

Отец ребёнка: Морозов Кузьма Гурьянович

Марчата, Уржумский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
13.12.1925

Дочь: Авдеева Раиса Кузьминична

Отец ребёнка: Морозов Кузьма Гурьянович

Рождение ребёнка
20.03.1929

Сын: Морозов Геннадий Кузьмич

Отец ребёнка: Морозов Кузьма Гурьянович

Смерть
06.02.1979
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close