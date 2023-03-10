Морозов Матвей (Еремей) Максимов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смерти12.05.1933
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Морозов Максим Иванов
Мать: Марфа Павлова
Военная служба
1888
Рождение ребёнка
17.01.1889
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
03.09.1893
Дочь: Морозова Вера Матвеевна
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
28.08.1896
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
21.08.1897
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
14.?.?
Дочь: Краснова Мария Матвеевна
Мать ребёнка: Морозова Пелагея Михайлова
Смерть
12.05.1933