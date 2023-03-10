Морозов Матвей (Еремей) Максимов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морозов Матвей (Еремей) Максимов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

12.05.1933

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Морозов Максим Иванов

Мать: Марфа Павлова

Военная служба
1888
Рождение ребёнка
17.01.1889

Сын: Морозов Тимофей Матвеев

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
03.09.1893

Дочь: Морозова Вера Матвеевна

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
28.08.1896

Сын: Морозов Иоанн Матвеев

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
21.08.1897

Сын: Морозов Иоанн Матвеев

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
14.?.?

Дочь: Краснова Мария Матвеевна

Мать ребёнка: Морозова Пелагея Михайлова

Смерть
12.05.1933
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