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Гершон (Gerszon) Михаил Антоновь

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Место рождения

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: Гершон (gerszon) Антон-Antoni

Мать: Гершон (gerszon) Мария-Maria

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
02.06.1891

Жена: Мария Степанова

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
02.06.1891

Жена: Мария Степанова

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1892

Дочь: Яцюк Елена-Helena Михайловна

Мать ребёнка: Мария Степанова

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно
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