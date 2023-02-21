Гершон (Gerszon) Михаил Антоновь
Место рожденияс.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
02.06.1891
Жена: Мария Степанова
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
02.06.1891
Жена: Мария Степанова
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1892
Дочь: Яцюк Елена-Helena Михайловна
Мать ребёнка: Мария Степанова
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно