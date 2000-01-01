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(Лучка) Мария Степанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869

Отец: Лучка Степан

Мать: Лучка Фекла

Бракосочетание
02.06.1891

Муж: Гершон (gerszon) Михаил Антоновь

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
02.06.1891

Муж: Гершон (gerszon) Михаил Антоновь

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1892

Дочь: Яцюк Елена-Helena Михайловна

Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Михаил Антоновь

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно
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