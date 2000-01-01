(Лучка) Мария Степанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1869
Отец: Лучка Степан
Мать: Лучка Фекла
Бракосочетание
02.06.1891
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
02.06.1891
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Рождение ребёнка
14.08.1892
Дочь: Яцюк Елена-Helena Михайловна
Отец ребёнка: Гершон (gerszon) Михаил Антоновь
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно