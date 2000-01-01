Яцюк (Гершон (Gerszon)) Елена-Helena Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яцюк (Гершон (Gerszon)) Елена-Helena Михайловна

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Место рождения

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния

Дата рождения

14.08.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1861 г.р.

Мать

Около 1869 г.р.

Муж

Около 1889 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1892

Отец: Гершон (gerszon) Михаил Антоновь

Мать: Мария Степанова

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
18.05.1909

Муж: Яцюк Павел Федоровь

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
18.05.1909

Муж: Яцюк Павел Федоровь

с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно
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