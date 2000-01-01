Яцюк (Гершон (Gerszon)) Елена-Helena Михайловна
Место рожденияс.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Дата рождения14.08.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1892
Отец: Гершон (gerszon) Михаил Антоновь
Мать: Мария Степанова
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
18.05.1909
Муж: Яцюк Павел Федоровь
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Бракосочетание
18.05.1909
Муж: Яцюк Павел Федоровь
с.Сахрынь, Грубешовский уезд, Люблинская губерния
Смерть
Неизвестно