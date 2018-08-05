Половникова (Федосина) Нина Сергеевна
Место рождения
Дата рождения22.02.1938
Дата смерти05.08.2018
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1938
Бракосочетание
13.06.1957
Образование
01.07.1957
Сызранское медицинское училище - фельдшер
Работа или профессия
03.08.1957
Медсанчасть Тяжмаша - медсестра
Рождение ребёнка
08.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Половников Анатолий (Ананий) Романович
Рождение ребёнка
08.03.1958
Дочь: Трофимова (Половникова) Ольга Ананьевна
Отец ребёнка: Половников Анатолий (Ананий) Романович
Работа или профессия
26.01.1960
Детские ясли №13 - медсестра
Работа или профессия
12.03.1963
Детские ясли №13 - заведующая
Смерть
05.08.2018
Похоронена на Батрацком кладбище