Половникова (Федосина) Нина Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Половникова (Федосина) Нина Сергеевна

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Место рождения

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

22.02.1938

Дата смерти

05.08.2018

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1938

Отец: Федосьин Сергей Иванович

Мать: Урусова (Турукина) Мария Григорьевна

Старый Тукшум, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
13.06.1957

Муж: Половников Анатолий (Ананий) Романович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Образование
01.07.1957
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Сызранское медицинское училище - фельдшер
Работа или профессия
03.08.1957
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Медсанчасть Тяжмаша - медсестра
Рождение ребёнка
08.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Половников Анатолий (Ананий) Романович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
08.03.1958

Дочь: Трофимова (Половникова) Ольга Ананьевна

Отец ребёнка: Половников Анатолий (Ананий) Романович

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Работа или профессия
26.01.1960
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Детские ясли №13 - медсестра
Работа или профессия
12.03.1963
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Детские ясли №13 - заведующая
Смерть
05.08.2018
Сызрань, Сызрань, Самарская область
Похоронена на Батрацком кладбище

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