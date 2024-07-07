Трофимова (Половникова) Ольга Ананьевна 08.03.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Трофимова (Половникова) Ольга Ананьевна

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Место рождения

Сызрань, Сызрань, Самарская область

Дата рождения

08.03.1958

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1938 г.р.

Муж

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Дети

1980 г.р.
1986 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1958

Отец: Половников Анатолий (Ананий) Романович

Мать: Половникова (Федосина) Нина Сергеевна

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
05.04.1980

Дочь: Рыженкова (Трофимова) Светлана Юрьевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Сызрань, Сызрань, Самарская область
Рождение ребёнка
13.03.1986

Сын: Трофимов Вячеслав Юрьевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Рождение ребёнка
09.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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