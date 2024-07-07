Трофимова (Половникова) Ольга Ананьевна
Место рождения
Дата рождения08.03.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
05.04.1980
Дочь: Рыженкова (Трофимова) Светлана Юрьевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.03.1986
Сын: Трофимов Вячеслав Юрьевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Североморск, ЗАТО город Североморск, Мурманская область
Рождение ребёнка
09.12.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург