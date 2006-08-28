Обухов Юрий Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Юрий Николаевич

Место рождения

Гусь-Хрустальный

Дата рождения

23.02.1957

Дата смерти

28.08.2006

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1936 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1957

Отец: Обухов Николай

Мать: Обухова Валентина Андреевна

Гусь-Хрустальный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
28.08.2006
Гусь-Хрустальный
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