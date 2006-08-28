Обухов Юрий Николаевич
Место рожденияГусь-Хрустальный
Дата рождения23.02.1957
Дата смерти28.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1957
Отец: Обухов Николай
Гусь-Хрустальный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
28.08.2006
Гусь-Хрустальный