Обухов Николай
Место рожденияд.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Дата рождения13.11.1932
Дата смерти29.07.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
04.11.1956
Рождение ребёнка
23.02.1957
Мать ребёнка: Обухова Валентина Андреевна
Гусь-Хрустальный
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Обухова Валентина Андреевна
Смерть
29.07.1996
д.Вешки, Гусь-Хрустальный район