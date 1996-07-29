Обухов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обухов Николай

Место рождения

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район

Дата рождения

13.11.1932

Дата смерти

29.07.1996

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1936 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Федотово, Гусь-Хрустальный район
Бракосочетание
04.11.1956

Жена: Обухова Валентина Андреевна

Рождение ребёнка
23.02.1957

Сын: Обухов Юрий Николаевич

Мать ребёнка: Обухова Валентина Андреевна

Гусь-Хрустальный
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Обухова Валентина Андреевна

Смерть
29.07.1996
д.Вешки, Гусь-Хрустальный район
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