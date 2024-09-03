Новоселов Иван Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1775
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775
Рождение ребёнка
1807
Сын: Новоселов Дорофей Иванович
Мать ребёнка: Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Новосёлова) Анастасия Ивановна
Мать ребёнка: Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1811
Сын: Новоселов Тимофей Иванович
Мать ребёнка: Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1817
Мать ребёнка: Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Попова (Новосёлова) Мария Ивановна
Мать ребёнка: Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Новосёлова) Елисавета Ивановна
Мать ребёнка: Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Новосёлова) Татьяна Ивановна
Мать ребёнка: Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна
Смерть
Неизвестно