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Новоселов Иван Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1775

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1775

Отец: Новоселов Фёдор Прохорович

Мать: Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Новоселов Дорофей Иванович

Мать ребёнка: Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Новосёлова) Анастасия Ивановна

Мать ребёнка: Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1811

Сын: Новоселов Тимофей Иванович

Мать ребёнка: Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Новоселов Давыд Иванович

Мать ребёнка: Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Попова (Новосёлова) Мария Ивановна

Мать ребёнка: Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Новосёлова) Елисавета Ивановна

Мать ребёнка: Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Новосёлова) Татьяна Ивановна

Мать ребёнка: Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна

Смерть
Неизвестно

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