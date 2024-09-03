Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Новосёлова) Наталья Фёдоровна
Отец ребёнка: Новоселов Фёдор Прохорович
воспр. сношина его девка Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Василий Фёдорович
Отец ребёнка: Новоселов Фёдор Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Новоселов Григорий Фёдорович
Отец ребёнка: Новоселов Фёдор Прохорович
Рождение ребёнка
1775
Отец ребёнка: Новоселов Фёдор Прохорович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Новоселов Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Новоселов Фёдор Прохорович
Рождение ребёнка
1782
Сын: Новоселов Иван Младший Фёдорович
Отец ребёнка: Новоселов Фёдор Прохорович
Рождение ребёнка
1794
Сын: Новоселов Герасим Фёдорович
Отец ребёнка: Новоселов Фёдор Прохорович
Смерть
Неизвестно