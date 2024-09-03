Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новосёлова) Наталья Фёдоровна

Отец ребёнка: Новоселов Фёдор Прохорович

воспр. сношина его девка Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Василий Фёдорович

Отец ребёнка: Новоселов Фёдор Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Григорий Фёдорович

Отец ребёнка: Новоселов Фёдор Прохорович

Рождение ребёнка
1775

Сын: Новоселов Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Новоселов Фёдор Прохорович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Новоселов Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Новоселов Фёдор Прохорович

Рождение ребёнка
1782

Сын: Новоселов Иван Младший Фёдорович

Отец ребёнка: Новоселов Фёдор Прохорович

Рождение ребёнка
1794

Сын: Новоселов Герасим Фёдорович

Отец ребёнка: Новоселов Фёдор Прохорович

Смерть
Неизвестно

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