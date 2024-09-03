Новоселов Фёдор Прохорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новоселов Фёдор Прохорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Новосёлов Прохор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Новосёлова) Наталья Фёдоровна

Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна

воспр. сношина его девка Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Новосёлова (Новосёлова) Анна Лукиановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Василий Фёдорович

Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Новоселов Григорий Фёдорович

Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1775

Сын: Новоселов Иван Фёдорович

Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1777

Сын: Новоселов Алексей Фёдорович

Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1782

Сын: Новоселов Иван Младший Фёдорович

Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Горбунова (Горбунова (Новосёлова)) Параскева Фёдоровна

Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Анна Лукиановна

Рождение ребёнка
1788

Сын: Новоселов Давид Фёдорович

Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Анна Лукиановна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Новоселов Герасим Фёдорович

Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна

Рождение ребёнка
1795

Сын: Новоселов Филипп Фёдорович

Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Анна Лукиановна

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Новосёлова) Дария Фёдоровна

Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Анна Лукиановна

Смерть
Неизвестно

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