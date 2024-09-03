Новоселов Фёдор Прохорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Отец: Новосёлов Прохор
Мать: не указана
Дочь: (Новосёлова) Наталья Фёдоровна
Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна
Мать ребёнка: не указана
Сын: Новоселов Василий Фёдорович
Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна
Сын: Новоселов Григорий Фёдорович
Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна
Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна
Сын: Новоселов Алексей Фёдорович
Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна
Сын: Новоселов Иван Младший Фёдорович
Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна
Сын: Новоселов Давид Фёдорович
Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Анна Лукиановна
Сын: Новоселов Герасим Фёдорович
Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Пелагия Афанасьевна
Сын: Новоселов Филипп Фёдорович
Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Анна Лукиановна
Дочь: (Новосёлова) Дария Фёдоровна
Мать ребёнка: Новосёлова (Новосёлова) Анна Лукиановна