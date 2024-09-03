Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Мохнаткин Григорий Леонтьевич

Мать: Мохнаткина (Дмитрова) Ульяния Николаевна

Рождение ребёнка
1807

Сын: Новоселов Дорофей Иванович

Отец ребёнка: Новоселов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1809

Дочь: (Новосёлова) Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Новоселов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1811

Сын: Новоселов Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Новоселов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1817

Сын: Новоселов Давыд Иванович

Отец ребёнка: Новоселов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Попова (Новосёлова) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Новоселов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Новосёлова) Елисавета Ивановна

Отец ребёнка: Новоселов Иван Фёдорович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Новосёлова) Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Новоселов Иван Фёдорович

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: чахотка

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