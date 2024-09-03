Новосёлова (Мохнаткина) Параскева Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1783
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Рождение ребёнка
1807
Сын: Новоселов Дорофей Иванович
Отец ребёнка: Новоселов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1809
Дочь: (Новосёлова) Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Новоселов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1811
Сын: Новоселов Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Новоселов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Новоселов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Попова (Новосёлова) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Новоселов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Новосёлова) Елисавета Ивановна
Отец ребёнка: Новоселов Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Новосёлова) Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Новоселов Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: чахотка