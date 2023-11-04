Фёдоров Алексей Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.11.1969
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1969
Рождение ребёнка
26.09.1997
Мать ребёнка: Фёдорова Наталья
Рождение ребёнка
12.12.?
Дочь: Фёдорова Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Фёдорова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдорова Ксения Алексеевна
Мать ребёнка: Фёдорова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Фёдорова Наталья