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Фёдоров Алексей Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.11.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1969

Отец: Фёдоров Григорий Ильич

Мать: Александрова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
26.09.1997

Сын: Фёдоров Денис Алексеевич

Мать ребёнка: Фёдорова Наталья

Рождение ребёнка
12.12.?

Дочь: Фёдорова Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Фёдорова Наталья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёдорова Ксения Алексеевна

Мать ребёнка: Фёдорова Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фёдорова Наталья

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