Александрова Елена Ивановна
Место рожденияБАССР с. Чув-Кармаль аургазинский район
Дата рождения16.05.1946
Дата смерти21.10.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.01.1966
Дочь: Фёдорова Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Фёдоров Григорий Ильич
Рождение ребёнка
20.08.1967
Дочь: Щербакова Вера Григорьевна
Отец ребёнка: Фёдоров Григорий Ильич
Рождение ребёнка
06.11.1969
Сын: Фёдоров Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Фёдоров Григорий Ильич
Рождение ребёнка
15.02.1974
Дочь: Щербакова Надежда Григорьевна
Отец ребёнка: Фёдоров Григорий Ильич
Смерть
21.10.2023