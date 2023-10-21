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Александрова Елена Ивановна

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Место рождения

БАССР с. Чув-Кармаль аургазинский район

Дата рождения

16.05.1946

Дата смерти

21.10.2023

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1946

Отец: Александров Иван Васильевич

Мать: Александрова Елизавета Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Григорий Ильич

Рождение ребёнка
23.01.1966

Дочь: Фёдорова Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Фёдоров Григорий Ильич

Рождение ребёнка
20.08.1967

Дочь: Щербакова Вера Григорьевна

Отец ребёнка: Фёдоров Григорий Ильич

Рождение ребёнка
06.11.1969

Сын: Фёдоров Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Фёдоров Григорий Ильич

Рождение ребёнка
15.02.1974

Дочь: Щербакова Надежда Григорьевна

Отец ребёнка: Фёдоров Григорий Ильич

Смерть
21.10.2023

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