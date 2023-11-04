Фёдорова Наталья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
26.09.1997
Отец ребёнка: Фёдоров Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
12.12.?
Дочь: Фёдорова Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Фёдоров Алексей Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фёдорова Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Фёдоров Алексей Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно