Фёдорова Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фёдорова Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.09.1997

Сын: Фёдоров Денис Алексеевич

Отец ребёнка: Фёдоров Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
12.12.?

Дочь: Фёдорова Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Фёдоров Алексей Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фёдорова Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Фёдоров Алексей Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фёдоров Алексей Григорьевич

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