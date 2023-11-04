Фёдоров Григорий Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.08.1941
Дата смерти29.02.1980
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1941
Отец: Фёдоров Илья
Мать: Фёдорова Фёкла
Рождение ребёнка
23.01.1966
Дочь: Фёдорова Светлана Григорьевна
Мать ребёнка: Александрова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
20.08.1967
Дочь: Щербакова Вера Григорьевна
Мать ребёнка: Александрова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
06.11.1969
Сын: Фёдоров Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Александрова Елена Ивановна
Рождение ребёнка
15.02.1974
Дочь: Щербакова Надежда Григорьевна
Мать ребёнка: Александрова Елена Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.02.1980