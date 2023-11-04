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Фёдоров Григорий Ильич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1941

Дата смерти

29.02.1980

Пол

Мужской

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1941

Отец: Фёдоров Илья

Мать: Фёдорова Фёкла

Рождение ребёнка
23.01.1966

Дочь: Фёдорова Светлана Григорьевна

Мать ребёнка: Александрова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
20.08.1967

Дочь: Щербакова Вера Григорьевна

Мать ребёнка: Александрова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
06.11.1969

Сын: Фёдоров Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Александрова Елена Ивановна

Рождение ребёнка
15.02.1974

Дочь: Щербакова Надежда Григорьевна

Мать ребёнка: Александрова Елена Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Александрова Елена Ивановна

Смерть
29.02.1980
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