Немов Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Немов Иван Яковлевич
Мать: Немова Наталья Федоровна
Рождение ребёнка
1924
Сын: Немов Николай Александрович
Мать ребёнка: Немова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Тихомирова Антонина Александровна
Мать ребёнка: Немова Анна Николаевна
Рождение ребёнка
1931
Сын: Немов Борис Александрович
Мать ребёнка: Немова Анна Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Немова Анна Николаевна
Смерть
Неизвестно