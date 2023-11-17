Немов Александр Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немов Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Немов Иван Яковлевич

Мать: Немова Наталья Федоровна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Немов Николай Александрович

Мать ребёнка: Немова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Тихомирова Антонина Александровна

Мать ребёнка: Немова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
1931

Сын: Немов Борис Александрович

Мать ребёнка: Немова Анна Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немова Анна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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