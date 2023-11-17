Немова Анна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924
Сын: Немов Николай Александрович
Отец ребёнка: Немов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Тихомирова Антонина Александровна
Отец ребёнка: Немов Александр Иванович
Рождение ребёнка
1931
Сын: Немов Борис Александрович
Отец ребёнка: Немов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно