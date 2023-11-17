Немова Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немова Анна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1924

Сын: Немов Николай Александрович

Отец ребёнка: Немов Александр Иванович

Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: Тихомирова Антонина Александровна

Отец ребёнка: Немов Александр Иванович

Рождение ребёнка
1931

Сын: Немов Борис Александрович

Отец ребёнка: Немов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немов Александр Иванович

Смерть
Неизвестно
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